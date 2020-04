Options du sujet Imprimer le sujet

Chuck-Morris Ils reprennent "Maniac" avec du PQ et une Senseo 😂 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 23:56:29 Post(s): 1





Hoax Paradise - Maniac (Flashdance cover) Des leggings, des chorés magiques, du PQ et une grosse dose d'années 80 pour un clip entre confinés. Effet garantiHoax Paradise - Maniac (Flashdance cover)

Contribution le : Aujourd'hui 00:17:52