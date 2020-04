Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo 🐔 Une poule joue du piano 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5836 Karma: 3939



Vidéos dans le même genre sur Koreus:

https://www.koreus.com/video/poule-joue-clavier.html (oups même chaîne youtube)

https://www.koreus.com/video/my-chickens-symphony-igorrr-poules.html Vidéos dans le même genre sur Koreus:

Contribution le : Aujourd'hui 04:23:32

Wamou Re: 🐔 Une poule joue du piano 0 #2

Je suis accro Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 1795 Karma: 732 Tchairo Tu vois la y'a plus de QI que les deux autres... Tu vois la y'a plus de QI que les deux autres...

Contribution le : Aujourd'hui 04:28:49