Grâce à sa canne à pêche, il récupère ses croissants tous les matins de l’autre côté de la frontière

Je m'installe Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 327 Karma: 175

@Variel quel con je fais. J avais complètement oublié ce débat ferraille.

Si on pouvait ne pas le relancer je crois que ce serait bien non? On va pas se reprendre la tête sur les chocolatines.

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:27