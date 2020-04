Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Une petite fille fait un bottleflip + Toboggan fail 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5856 Karma: 3953



(Lien original)



Toboggan fail



(Lien original) Une petite fille fait un bottleflipToboggan fail

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:36

alfosynchro Re: Une petite fille fait un bottleflip + Toboggan fail 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6606 Karma: 2841 @Tchairo

Non, juste deux écrans gris avec la phrase citée plus haut.

Peut-être encore un coup de Firefox ?





Edit @Tchairo :

ça y est, ça marche maintenant ! Je ne sais pas comment ça se fait.

Merci.

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:33