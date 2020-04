Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo 🍃 "Propulseur" à encre 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5856 Karma: 3952





https://twitter.com/CaliaDomenico/status/1252172509186793476?s=20



De l'encre de plume sur une feuille modifie la tension superficielle de l'eau derrière elle, propulsant la feuille vers l'avant.

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:03

FMJ65 Re: 🍃 "Propulseur" à encre 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8864 Karma: 2595 Classe ! Et en plus ça fait de jolis dessins

Contribution le : Aujourd'hui 12:49:46