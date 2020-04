Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Je descends, je serai bientôt de retour + Toucher une branche avec ton pied fail 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5856 Karma: 3953





https://twitter.com/VictorZaze/status/1251903968390909954



Toucher une branche avec ton pied fail





https://twitter.com/El_Tio_Yeye/status/1251465569162932224 Une enseigne publicitaire tombeToucher une branche avec ton pied fail

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:35