Carnaval virtuel Aniane

Je suis accro Inscrit: 12/12/2018 23:50 Post(s): 1226 Karma: 891

Skwatek



Plus d'infos :



Cédric a alors demandé à chacun de se filmer avec son déguisement ou d'envoyer des photos. Au total, une vingtaine de familles ont joué le jeu, soit 66 habitants sur les 3000 habitants environ que compte la commune.



Par la suite, la vidéo été réalisée par Eric Boyer dans les studios de sa société audiovisuelle à Aniane, Ruffe Vidéo, qui a effectué un travail "titanesque" pendant trois jours.



"C’était un moyen de mettre en avant notre village. Tout le monde s’est régalé à faire les vidéos et photos", poursuit Cédric.



Plus que satisfait du résultat, Cédric a dévoilé la vidéo ce dimanche 19 avril sur Facebook. L'illusion est réussie, dans les rues d'Aniane on peut voir les participants défiler. Plus d'infos :Cédric a alors demandé à chacun de se filmer avec son déguisement ou d'envoyer des photos. Au total, une vingtaine de familles ont joué le jeu, soit 66 habitants sur les 3000 habitants environ que compte la commune.Par la suite, la vidéo été réalisée par Eric Boyer dans les studios de sa société audiovisuelle à Aniane, Ruffe Vidéo, qui a effectué un travail "titanesque" pendant trois jours."C’était un moyen de mettre en avant notre village. Tout le monde s’est régalé à faire les vidéos et photos", poursuit Cédric.Plus que satisfait du résultat, Cédric a dévoilé la vidéo ce dimanche 19 avril sur Facebook. L'illusion est réussie, dans les rues d'Aniane on peut voir les participants défiler.

Contribution le : Aujourd'hui 13:59:48