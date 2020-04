Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un suspect pète un câble et saute sur une voiture de police 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1077 Karma: 1418 En Pennsylvanie (États-Unis), des policiers ont tenté d’interpeler un individu qui agissait de façon désordonnée sous l’effet de la drogue. Celui-ci a alors pété un câble et s’est jeté droit sur le parebrise de la voiture de police!



