Koreus Des bouchons au McDrive 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65495 Karma: 27973 Certains McDo ont réouvert, c'est la queue au McDrive





Contribution le : Aujourd'hui 19:42:33

Infame_ZOD Re: Des bouchons au McDrive 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 10/12/2013 17:51 Post(s): 5758 Karma: 6313 Les gens ont développés un amour fou pour faire la queue vraiment partout.

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:03

deepo Re: Des bouchons au McDrive 0 #3

Je m'installe Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 329 Karma: 177 《C'est bon, j ai le stock de pq, vite, le stock de mac do》.

Contribution le : Aujourd'hui 19:59:47