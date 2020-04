Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Endormi sur un transpalette 1 #1

Skwatek

Un ouvrier est endormi sur un transpalette électrique qui circule dans un entrepôt.



Contribution le : Aujourd'hui 21:17:59

Rob2017 Re: Endormi sur un transpalette 0 #2

Rob2017

narcolepsie je suppose. C est dangereux de prendre des gens comme ca à ce genre de poste

Contribution le : Aujourd'hui 21:32:17