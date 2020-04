Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Recherche vidéo critique parodique Twilight Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je recherche désespérément une vidéo qui se présente comme une critique parodique du premier film Twilight.

Je me souviens plus du nom du vidéaste, mais je crois qu'il faisait des critiques de film de manière régulière.



Sur la vidéo en question, je me souviens qu'il se moquait notamment de la scène de baseball. A la fin de la vidéo il faisait mine de donner à manger le DVD du film à son chien.

