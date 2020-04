Options du sujet Imprimer le sujet

Takateck Speed Riding dans la vallée de Morzine 1 #1

Je suis accro Inscrit: 12/12/2018 23:50 Post(s): 1231 Karma: 893 Valentin Delluc est un as du speed-riding. Le Français de 25 ans, basé en Haute-Savoie,

pose régulièrement des vidéos de ses exploits dans ce que l’on peut définir comme du parapente sportif, à ski.

Ces derniers jours, Red Bull, son sponsor, a mis en ligne une vidéo de lui filmée depuis un drone,

sur les hauteurs de Morzine, dans les Alpes.

C’est Tom Z, pilote de drone, qui a réussi à le suivre à distance. Le résultat est splendide, presque poétique.

C’est une balade féerique, vertigineuse. Elle offre un peu de rêve en cette période de confinement.

À noter qu’elle a été tournée en février.





Contribution le : Aujourd'hui 09:17:15

FMJ65 Re: Speed Riding dans la vallée de Morzine 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8877 Karma: 2598 Pas sûr qu'il fasse de vieux os mais en tout cas, il sait se poser !!!

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:04

Tchairo Re: Speed Riding dans la vallée de Morzine 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5888 Karma: 3983



Déjà que je me casse la tronche avec des skis à chaque virage alors j'admire l'exploit Gérer les skis et la voile, pas évident GG à lui.Déjà que je me casse la tronche avec des skis à chaque virage alors j'admire l'exploit

Contribution le : Aujourd'hui 09:47:56

Berousky Re: Speed Riding dans la vallée de Morzine 0 #4

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13504 Karma: 520 La voile à l'air toute petite ! Dommage que ce soit si court comme vidéo !

Contribution le : Aujourd'hui 09:56:10