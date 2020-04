Courez à la station service : on va vous payer pour faire le plein !

Options du sujet Imprimer le sujet

Comment est-ce possible ? Comme je l'avais expliqué il y a quelques semaines, c'est dû au fait que les capacités de stockage sont saturées et qu'il est très cher d'arrêter complètement l'extraction d'une plate-forme pétrolière. Donc ponctuellement des producteurs préfèrent payer pour se "débarrasser" de leur production : ça leur coûte moins cher que d'arrêter.

Mais n'y courez pas trop vite : depuis, le cours du Brent est remonté à 28$. Pour info, il était presque à 70$ en janvier.







