Iphone SE nouvelle génération

Pour celles et ceux qui, comme moi, ont du mal à trouver une alternative compacte et performante aux monstres qu'on nous sort (des monstres de 6 pouces voir 7 pouces).

Apple va sortir une version SE de son Iphone, avec le processeur du 11. L'appareil photo subit un upgrade aussi.



Actuellement, mon Iphone SE (premier du nom) fonctionne très bien. Mais j'angoissais à l'idée de ne rien trouver de potable pour le remplacer lorsqu'il deviendra obsolète.... .



