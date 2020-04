Options du sujet Imprimer le sujet

Marc Rebillet fait un petit mix

ESSENTIAL WORKERS ANTHEM





ESSENTIAL WORKERS ANTHEM

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:23

alfosynchro

J'aime bien l'orgue Hammond à la fin

Sinon : le gars maîtrise bien ses instruments !

Sinon : le gars maîtrise bien ses instruments !

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:09