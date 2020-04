Partir en lune de miel autour du monde pendant le confinement

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5911 Karma: 4005

"La pandémie n'a pas empêché Gabi et Dan Mace de se marier, et cela ne les empêche pas non plus de partir en lune de miel !

Les jeunes mariés ont utilisé leur créativité et l'animation en stop motion pour partir en vacances sans quitter leur maison.

Même si ce n'était pas le plan A, leur lune de miel à la maison est une façon amusante et mémorable de passer du temps

ensemble, c'est ce qui compte le plus."





