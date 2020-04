Faire une perpendiculaire d'une ligne passant par un point. C# Windows Form

Je viens d'arriver Inscrit: 05/07/2019 18:39 Post(s): 50





Voici ce que j'ai :



Citation :

Point T1P1 = new Point(100, 100);

Point T1P2 = new Point(400, 400);



Pen DePi = new Pen(Color.DeepPink, 1);



Bitmap DrawArea = new Bitmap(picky.Size.Width, picky.Size.Height);

Graphics g = Graphics.FromImage(DrawArea);

g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;



g.DrawLine(DePi, T1P1, T1P2);



picky.Image = DrawArea;





Voici sa représentation dans Geogebra :







Et voici ce que je veux :







Une perpendiculaire de la droite AB passant par le point A et faisant 50 cm.



Problème :

Je n'ai pas trouvé de méthodes permettant de faire des perpendiculaires.



Alors j'ai un peu révisé ma géométrie et mes maths et, dans un repère orthonormé, l'équation d'une droite c'est :



y = mx + h



y étant l'odonné d'un point sur la droite

x l'abscisse de ce même point

m la pante de la droite

h l'ordonné à l'origine



Voici, alors, ce que j'ai suivis pour essayer de faire une perpendiculaire sans de méthode toute faite :



(pour connaitre l'équation d'une droite perpendiculaire à une autre droite)



(pour savoir comment trouver m)



J'ai réussi à faire une perpendiculaire avec quelques calculs, mais actuellement je tombe sur un autre problème...



