CrazyCow Re: SOTP + Boire l'apéro avec les voisins

CrazyCow







(Qualité 56k authentique) 1) C'est pas la première fois que ça arrive (oh purée je me sens vieux) :(Qualité 56k authentique)

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:45

Tchairo Re: SOTP + Boire l'apéro avec les voisins

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5932 Karma: 4023 CrazyCow T'inquiète pas moi aussi, j'ai cherché partout sur Koreus... il me semblait bien l'avoir déjà vu quelque part ce SOTP T'inquiète pas moi aussi, j'ai cherché partout sur Koreus... il me semblait bien l'avoir déjà vu quelque part ce SOTP

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:54

Krogoth Re: SOTP + Boire l'apéro avec les voisins

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 2932 Karma: 962

Mais qui, ici, est capable de me dire la lettre à laquelle correspond cette image:





Tout ca pour dire qu'avec des lettres aussi grande c'est plus une question d'orthographe mais d'organisation... Facile de se moquer.Mais qui, ici, est capable de me dire la lettre à laquelle correspond cette image:Tout ca pour dire qu'avec des lettres aussi grande c'est plus une question d'orthographe mais d'organisation...

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:59