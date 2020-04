Options du sujet Imprimer le sujet

Une femme qui porte son bébé se fait charger par un taureau (Pas de blessé grave)

En Chine, une femme qui portait son bébé se fait charger par un taureau,

heureusement plus de peur que de mal, la famille a réagi rapidement en protégeant le bébé et en faisant fuir le bestiau.

