Options du sujet Imprimer le sujet

Norbert La Mamé 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 3024 Karma: 1326 On n'est pas dans de l'insolite ou dans la farce, on est dans l'émotion les loulous je vous préviens !



En hommage à toutes ces Mamés dans les "grandes maisons" :





Contribution le : Aujourd'hui 23:02:18

bidoop Re: La Mamé 0 #2

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 872 Karma: 293 Merci..

C'est chouette..

Contribution le : Aujourd'hui 23:17:24

Scruffy Re: La Mamé 0 #3

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7857 Karma: 19525 Putain elle a bien préparer son coup mamie...Ca va pas être facile de s'en débarrasser

Contribution le : Aujourd'hui 23:27:32