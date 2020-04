Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chèvre vs Vente aux enchères 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41446 Karma: 16763 Une chèvre se met en colère pendant une vente aux enchères au Koweït.





Liveleak.com - Livestock auction Interrupted by sheep

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:12