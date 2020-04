Un spectacle de 300 drones pour remercier les soignants en Chine

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 144



- un type qui sonne le clairon (mal)

- un guitariste qui joue du métal plein pot

- le voisin qui bousille ses casseroles



On a 3 cliniques dans un rayon d'un KM, et un EHPAD.



Non, franchement, les drones c'est infiniment plus class chez moi à 20h y'a- un type qui sonne le clairon (mal)- un guitariste qui joue du métal plein pot- le voisin qui bousille ses casserolesOn a 3 cliniques dans un rayon d'un KM, et un EHPAD.Non, franchement, les drones c'est infiniment plus class

Contribution le : Aujourd'hui 11:56:24