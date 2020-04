Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44



Citation : Un habile conducteur de camion articulé a effectué un virage serré dans une route étroite près de l'usine de Taichung, à Taiwan.





Citation : Un habile conducteur de camion articulé a effectué un virage serré dans une route étroite près de l'usine de Taichung, à Taiwan.

Skilful Truck Driver Makes Sharp Turn Into Narrow Road

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:10

Roncho Re: Un virage serré assuré 0 #2

Je suis accro Inscrit: 05/06/2014 04:57 Post(s): 1665 Karma: 893 Franchement ca na rien de compliqué la comme manoeuvre. En marche avant. D'ailleurs il a pris vraiment de la marge vu la distance au poteau de gauche (sa gauche) quand il franchit la portail.

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:38

Turbigo Re: Un virage serré assuré 0 #3

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06

@Roncho a écrit:

Franchement ca na rien de compliqué la comme manoeuvre. En marche avant. D'ailleurs il a pris vraiment de la marge vu la distance au poteau de gauche (sa gauche) quand il franchit la portail.



Bawi, d'ailleurs je voudrais bien voir comment il sort de là en marche arrière !!





Un chauffeur de camion maitrise la marche arrière Citation :Bawi, d'ailleurs je voudrais bien voir comment il sort de là en marche arrière !!

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:10