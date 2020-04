Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Elle ouvre une bouteille de Kombucha 2 #1

Webhamster







Aujourd'hui 14:23:29

Tchairo Re: Elle ouvre une bouteille de Kombucha 0 #2

Tchairo



Trop fort @Koreus ! Ah merci ! J'avais cette vidéo mais je ne retrouvais pas la source du coup je ne l'ai pas postée !Trop fort @

Aujourd'hui 14:25:14

Takateck Re: Elle ouvre une bouteille de Kombucha 1 #3

Takateck

J'ai cherché pour vous



Le kombucha est une boisson acidulée obtenue grâce à une culture symbiotique de bactéries et de levures dans un milieu sucré : thé ou tisane + sucre blanc ou miel, jus de raisin

Aujourd'hui 14:25:38

vivaberthaga Re: Elle ouvre une bouteille de Kombucha 0 #4

vivaberthaga

@Takateck J'ai fait pareil avant de voir ton commentaire... On a donc là 3 conditions : liquide + fermentations + milieu hermétique qui ne laissent pas trop d'incertitudes sur le résultat. Je connaissais avec les gens qui achètent du bourru en bouteille et qui tiennent absolument à les fermer...

Aujourd'hui 15:04:28