Notre maison brûle, la vidéo de l'association Fridays for Future (Greta Thunberg)

"Afin d'illustrer l'état d'urgence climatique, Fridays for Future a publié ce mardi soir une vidéo choc où une maison brûle... littéralement !

On peut y voir une famille dans son quotidien au lever puis au petit déjeuner alors que l'habitation est rongée par les flammes.

Mais eux, pas conscients ou ignorants le danger, font leur vie normalement. "Notre maison brûle. Réagissez" peut-on lire à la fin de la vidéo

à découvrir dans notre diaporama. Une façon percutante pour l'asso de Greta Thunberg d'alerter encore une fois le grand public et pas que." (Source)





Contribution le : Aujourd'hui 14:36:06