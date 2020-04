Je viens d'arriver Inscrit: 22/11/2009 12:59 Post(s): 28

Nous ne pouvions pas passer à côté du plus inattendu des croisements de jeux de 2020. Avec "Animal Crossing : New Horizons" et "DOOM Eternal" sortis le même jour, l'adorable duo d'Isabelle et de Doom Slayer aka Doom Guy s'est répandu sur Internet.





DOOM CROSSING: Eternal Horizons ■ Music Video feat. Natalia Natchan

