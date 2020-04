Options du sujet Imprimer le sujet

Journée de la Terre 2020 - Doodle Google

Fleur-du-Desert



Après une jolie introduction nous est proposé un jeu ou nous incarnons une abeille qui doit polliniser des fleurs.



Le lien si vous ne le connaissez pas est :



https://www.google.com/





vivaberthaga

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1042 Karma: 1004 Google et journée de la terre dans la même phrase, c'est un peu comme les différants messages de soutien aux soignants et personnes essentielles à la vie de notre société. Combien de milliards destinés aux comptes publics Google a optimisé fiscalement?

Fleur-du-Desert



@vivaberthaga a écrit:

Google et journée de la terre dans la même phrase, c'est un peu comme les différants messages de soutien aux soignants et personnes essentielles à la vie de notre société. Combien de milliards destinés aux comptes publics Google a optimisé fiscalement?



Au moins plein mais t'as vu, elle est toute mignonne la petite abeille. Citation :Au moins plein mais t'as vu, elle est toute mignonne la petite abeille.

