Cacher l'overlay pour l'enregistrement. StreamLabs OBS

Alors, ce que j'aimerais, c'est cacher les éléments d'une scène pour l'enregistrement. Il y a bien "Masquer lors de l'enregistrement" mais ça ne marche pas, quand j'enregistre, que je récupère le fichier .mp4 il y a toujours les éléments que j'ai pourtant masqué, et quand je le met dans mon logiciel de montage (Premier Pro), il n'y a rien qui change.



Le "Masquer lors de l'enregistrement" :







(sur l'image c'est écrit "Afficher lors de l'enregistrement" parce que j'ai déjà cliqué sur "Masquer lors de l'enregistrement")



