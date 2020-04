Options du sujet Imprimer le sujet

Blanc Cache ping sur Sven-coop 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 06/04 15:31:03 Post(s): 1 Bonjour à tous , je suis nouveau et je fais cette requête pour avoir quelques astuces afin de cacher son ping via la console, je sais que sur la plupart des jeux de Valve il faut modifier les rate mais je suis incapable de trouver les bonnes valeurs pour cacher son ping sur Sven Coop... pouvez-vous m'aider ?

Contribution le : Hier 16:54:44