Tchairo

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5994 Karma: 4089 Pendant le confinement, Antoine de Maximy nous propose de découvrir ses expériences, ses récits et

ses vidéos qu'il a tournées avant l'émission "J'irai dormir chez vous".



"Pour ceux qui veulent se changer les idées, je vais vous parler des films que j'ai faits avant JDCV.

Restez chez vous, mais restez connectés."





#JiraiRajeunirchezvous / épisode 1

Aujourd'hui 19:43:08

Fleur-du-Desert Re: J'irai rajeunir chez vous (Antoine de Maximy)

Je suis accro Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1892 Karma: 381 Ça donne envie d'entendre la suite. Moi qui ait bougé au maximum genre 150 km autour de chez moi, j'adore ce genre de récit d'aventure.

Ça donne sacrément envie. Mais malheureusement la pleureuse que je suis n'y arrivera jamais.

Aujourd'hui 20:05:49