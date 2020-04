Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un cochon fait courir trois policiers

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1109 Karma: 1452 Dans le Connecticut, aux États-Unis, des policiers ont été appelés en urgence pour attraper un cochon qui provoquait des troubles dans un quartier résidentiel.



Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 14:19:25