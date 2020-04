J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6014 Karma: 4145

Faire le malin sur Snapchat avec des armes et tirer du haut de son balcon

En Angleterre, un homme montre ses armes sur Snapchat et tire du haut de son balcon en demandant d’appeler la police, la réaction ne s'est pas fait attendre, l'homme a été interpellé et placé en détention provisoire par la police de Kent (Plus d'informations)



En Angleterre, un homme montre ses armes sur Snapchat et tire du haut de son balcon en demandant d'appeler la police, la réaction ne s'est pas fait attendre, l'homme a été interpellé et placé en détention provisoire par la police de Kent

