Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane La police indienne donne une leçon aux incivilités avec un faux patient Covid-19 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1114 Karma: 1453 La police de l'État indien du Tamil Nadu envoie les incivilités du confinement dans une ambulance avec un faux patient Covid-19 pour leur donner une leçon.



Source

Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 14:26:53