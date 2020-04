Un chat trompe de pièce + [FAIL] Un grand plat + Rassemblement de flamants roses

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1114 Karma: 1453

Un chat trompe de pièce





Source





[FAIL] Un grand plat





Source





Rassemblement de flamants roses



Citation : Des milliers de flamants roses se rassemblent à Mumbai, en Inde, après que le confinement ait permis d'assainir l'air et l'eau.





Flamingos Converge In Mumbai After Lockdown Caused Clean Air Citation :Flamingos Converge In Mumbai After Lockdown Caused Clean Air

Contribution le : Aujourd'hui 14:36:30