Une dispute entre intellos

Je m'installe Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 496 Karma: 513

Lol les p’tits loups ! Pas casser une constante, mais « « k » c’est une constante !!! »... ( oui, je me la pète...).



Edit : je précise, on parle donc d’une constante, pas d’une variable, et son petit nom, c’est k. Par exemple, Pi est une constante que l’on connait. Ben parfois, on ne la connait pas et on la nomme k dans l’équation.

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:21