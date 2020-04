Options du sujet Imprimer le sujet

Dauphin lumineux a Newport Beach

Ce phénomène peut se produire n'importe où à partir du moment ou ce phytoplancton est présent en assez grande quantité pour que la lumière émise puisse être vue à l’œil nu. Un groupe de dauphins "lumineux" dans les eaux au large de Newport Beach.Ce ne sont évidement pas les dauphins qui émettent cette lumière mais phytoplancton bioluminescent , perturbé par le mouvement de l'eau. Les chercheurs pensent qu'ils s’allument pour dérouter ou effrayer leurs prédateurs.Ce phénomène peut se produire n'importe où à partir du moment ou ce phytoplancton est présent en assez grande quantité pour que la lumière émise puisse être vue à l’œil nu.

