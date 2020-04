Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Odezenne - Clip confinement Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je masterise ! Inscrit: 19/04/2007 18:11 Post(s): 3803 Karma: 517 Bon je sais bien que les fans yip yop sont pas moult légions dans les parages, ou quand ils se manifestent c'est ceux qu'on veut pas voir dans les commentaires....



Mais bon je persiste et signe, avec un petit Odezenne (déso pas de topic unique encore, pourtant ils mériteraient, peut-être, mais pas d'engouement donc pas de TU).



Ils ont demandé à leur commu de filmer "par leur fenêtre".

Et du coup petit clip derrière avec musique tristoune/inspirante comme j'aime.

Tout ça sur thème de "j'étais prêt et puis la vie en a décidé autrement".

Sachant qu'ils étaient en pleine poussée et que, comme bon nombre d'artistes, toutes leurs dates ont été annulées et donc l'oiseau tué en plein envol.



Les "gros" ont des sous de côté, les "petits" sont habitués à vivre d'amour et d'eau fraiche, les "moyens" vont prendre cher, c'est pourtant eux qui parviennent à nos oreilles, dans nos salles et prennent des risques... artistiques.



Pour moi, jusqu'ici, meilleur morceau "thème confinement", car on peut l'écouter hors contexte ça marche aussi bien, c'est pas "obvious confinés" loin de là.



Ca s'écoute ici maintenant, hier là bas, et demain peut-être.





Odezenne - Hardcore - Clip Officiel

