GrossePatate [FAIL] Grue sur bateau + Instant Karma en voiture + Lasso sur ligne électrique 1 #1

https://izismile.com/2020/04/24/at_least_the_operator_escaped_video.html



https://izismile.com/2020/04/24/karma_gets_you_fast_video.html



https://izismile.com/2020/04/24/lasso_video.html

(Je n'ai pas d'infos sur leur état de santé... Visiblement ils sont vivants. Le site qui a partagé ne publie pas de vidéos de morts)

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:26

FMJ65 Re: [FAIL] Grue sur bateau + Instant Karma en voiture + Lasso sur ligne électrique 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8930 Karma: 2610 1. Ils essayaient de couler le bateau et c'est la grue qui a lamentablement coulé ...



3. @GrossePatate il y a tout lieu de penser qu'ils ne pètent pas la grosse forme !...

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:54

Tchairo Re: [FAIL] Grue sur bateau + Instant Karma en voiture + Lasso sur ligne électrique 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6039 Karma: 4177 GrossePatate



Malheureusement (ou heureusement ) @Skwatek n'est plus modérateur, mais je disais ça pour moi, après tu fais comme tu veux.



Personnellement je fais un choix lorsque je postes des vidéos. Je ne mets pas, par exemple, les personnes grièvement blessées, les morts (bien sûr), les trucs vraiment dégeux ... et des vidéos qui pourraient choquer vraiment les gens (mais ça, ça s'apprend à la longue ).



'Fin bref, toute une éthique (personnelle) Malheureusement (ou heureusement) @n'est plus modérateur, mais je disais ça pour moi, après tu fais comme tu veux.Personnellement je fais un choix lorsque je postes des vidéos. Je ne mets pas, par exemple, les personnes grièvement blessées, les morts (bien sûr), les trucs vraiment dégeux ... et des vidéos qui pourraient choquer vraiment les gens (mais ça, ça s'apprend à la longue).'Fin bref, toute une éthique (personnelle)

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:12