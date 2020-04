Options du sujet Imprimer le sujet

GrossePatate Les toits de New-York pendant la quarantaine 1 #1

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 834 Karma: 728 Vous navigateur est trop vieux

https://izismile.com/2020/04/24/nyc_roofs_during_quarantine_video.html



Une petite compilation de ce qu'on peut voir sur les toits de New-York en ce moment. Une petite compilation de ce qu'on peut voir sur les toits de New-York en ce moment.

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:08