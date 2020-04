Options du sujet Imprimer le sujet

Il y a déjà une quarantaine de vidéos, faites vous plaisir en parcourant sa chaîne. Jamy, de C'est Pas Sorcier, lance sa chaîne Youtube en plein confinement.De petites capsules d'une minute ou deux.Au hasard j'en poste une : "Pourquoi n’aimons-nous pas entendre notre propre voix ?"Pourquoi n’aimons-nous pas entendre notre propre voix ?#ChezJamy - Confinement Jour 27Il y a déjà une quarantaine de vidéos, faites vous plaisir en parcourant sa chaîne.

