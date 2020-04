Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Wonky Willy (Willy Wonka version horreur) #1

RATED-R Wonky Willy



C'est par moment un peu gore. A éviter pour les plus sensibles.

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:15

Tchairo Re: Wonky Willy (Willy Wonka version horreur) #2

Edit : Nan c'est pas mal , mais dommage pour les sous titres C'est vrai que c'est horrible, on ne comprend pas leur langue ! Ou alors pas très bien !Nan c'est pas mal, mais dommage pour les sous titres

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:01