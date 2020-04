Le jour d'après

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6641 Karma: 2850

Mouaih, bof.

Il ne se rappelle plus qu'on se sert la main, mais il se rappelle comment on se fout un poing dans la gueule...

Pas très crédible.

J'aurais préféré que les gens se disent qu'il n'y a pas que le coronavirus, et qu'on pourrait rester sur des choses plus hygiénique.

Après tout, il y a des tas de pays où on ne se sert ni la main, ni la bouche.

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:34