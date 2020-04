Les artisans de demain : De l'Afrique à l'Asie - Un voyage sur 3 ans de 50 000Kms

Trajet :



Amis Koréusiens, je vous partage cette petite trouvaille avec cette chaîne Youtube : Les artisans de demain Où l’on peut suivre le périple (toujours en cours) d’un jeune couple de baroudeurs français Camille et Illiès, qui voyage en autonomie depuis 2 ans avec leur 4x4 toyota.Ils font un road trip avec un petit budget depuis l’Afrique du Sud jusqu’au Pakistan (actuellement).Ce ne sont pas vraiment des touristes lambda : ils essayent de vivre au plus près des locaux. Et avec leurs découvertes plus intime des pays qu’ils traversent, ils lèvent pas mal de stéréotypes et d’idées reçues. Mais ils ont aussi leurs lots de déboires administratifs et techniques sans jamais se décourager et toujours avec le sourire.Le confinement nous empêche de voyager alors voyageons autrement. Bon voyage !Leur voyage est en 2 temps :Afrique du Sud - Namibie - Mozambique - Zambie - Malawi - Tanzani - Kenya - Ethiopie -Soudan - EgypteTurquie - Iran - Pakistan.16. On doit s'adapter (courses, fête et colocation)Des idées pour partir en roadtrip... #VANTOUR avec deux budgets différents (Renault Master)Il y a aussi plus d’infos surtout sur leur voyage en Afrique sur leur FB à travers les vidéos du mur :