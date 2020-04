Options du sujet Imprimer le sujet

GrossePatate Shot au scorpion + Atterissage raté d'un hélicoptère MI-26 1 #1

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 844 Karma: 729 https://www.reddit.com/r/WTF/comments/g895rp/just_a_scorpion/





https://www.reddit.com/r/WTF/comments/g7tkqo/a_mi26_the_largest_helicopter_in_the_world_made_a/



Contribution le : Aujourd'hui 10:03:47