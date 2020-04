Coffin Dance - "même" des danseurs qui portent un cercueil

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6052 Karma: 4196





TOPIC UNIQUE - COFFIN DANCE





Plusieurs vidéos Coffin Danse circulent sur la toile et bien évidemment sur Koreus, ce Topic Unique a été créé afin de les regrouper.



Libre à vous d'alimenter et de commenter ce topic !







Mais le Coffin Dance kesako ?



Le Coffin Dance est une dance originaire du Ghana. Le but étant de faire du transport du cercueil une parade joyeuse.

Elle consiste en là célébration de la vie du défunt. Au Ghana, les danseurs sont appelles les « dancing pallbearers »,

« danseurs des funérailles » en français. Ces hommes sont des danseurs professionnels, qui, à la demande des familles,

transforment les funérailles en fête. Les images d'un reportage de la BBC ont été reprises sur la toile (plus particulièrement

sur TikTok) et sont devenues un même. En fond de ces images une musique est ajoutée: Astronomia 2K19 (Radio Edit).











Les vidéos Coffin Dance postées sur Koreus :



- Medieval Coffin Dance par @MonsieurGoule

- Coffin Dance - 3D Printer Edition par @bored-in-p

- Cercueil dansant par @Infame_ZOD (qui n'est pas un "même Coffin Dance" mais un fail)

- Quand ton vélo te manque au 25ème jour de confinement par @Koreus (qui n'est pas un "même Coffin Danse" mais une vidéo reprenant la musique)

