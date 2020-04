Options du sujet Imprimer le sujet

fleurdumale Italie: compilation de Bella Ciao pour célébrer les 75 ans de la libération

Je m'installe Inscrit: 03/05/2015 21:40 Post(s): 302 Karma: 757 Un peu partout en Italie, des personnes entonnent le chant anti-fasciste bella ciao pour célébrer les 75 ans de la libération de l'Italie contre le gouvernement fasciste et l'occupation nazie qui a eu lieu le 25.04.1945





Aujourd'hui 14:22:05