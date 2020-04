Raspberry Pi 3B et Jdownloader

Je suis accro Inscrit: 02/04/2016 08:42 Post(s): 854 Karma: 328

Salut les kokos !



J'ai enfin continué mon set up nas media center avec mon raspberry, c'est pas fini mais je vous en dirai plus quand/si j'avance, et je voulais savoir si je peux avoir jdownloader directement sur mon raspberry (je suis sur raspbian) avec myjdownloader sur ma machine principale pour envoyer les liens à DL.



MAIS.



-Jdownloader est pas nativement géré par raspbian (je crois ? faut java et d'autres conneries non ?)

-comment vont se passer les captcha ? Ils vont ouvrir le navigateur du raspberry (chromium) et je suis baisé si j'ai pas d'écran allumé ou je peux gérer les captcha sur ma machine principale ?

-Ya d'autres choses que j'oublie ?



Je me suis renseigné, mais je trouve pas vraiment les infos que je cherche, et j'ai pas envie de faire 3h de config à fouiller partout pour que ça marche pas finalement.



Des idées ?



Merci et la bise !

Contribution le : Aujourd'hui 15:11:55