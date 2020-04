J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6053 Karma: 4197

De nombreux navires pétroliers sont ancrés au large des ports de Los Angeles et de Long Beach alors que la pandémie de coronavirus continue d'affecter la demande pétrolière mondiale.





Coast Guard shows dozens of oil tankers off L.A. coast with nowhere to go

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:02