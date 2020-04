Options du sujet Imprimer le sujet

MONT SAINT-MICHEL CONFINÉ - Avril 2020 - DRONE 4K





L'INCROYABLE CONFINEMENT au MONT SAINT-MICHEL - Avril 2020



Le mont Saint-Michel est le troisième site touristique culturel le plus fréquenté de France, avec près de 2,3 millions de visiteurs par an. Le voir vide de tous visiteurs est exceptionnel.

