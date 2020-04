Recherche parodie de vidéo corporative

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 23:25:35 Post(s): 1

Je crois que c'est Français et assez récent.



Un gars et une fille (plutôt jolie), présentent une entreprise fictive en utilisant le verbiage habituel "corpo".. pleins de grands mots et de concepts qui veulent finalement rien dire.. du genre "nous désirons utiliser la synergie pour implémenter un éco-système structurant".



Je cherche partout depuis des heures,je n'ai pas réussi à la retrouver. Ça vous rapelle quelque chose?

Contribution le : Hier 23:28:54